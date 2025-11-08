Силовые структуры
Россиянин выстрелил в усомнившегося в его сексуальной ориентации коллегу

В Севастополе рабочий ранил заподозрившего его в нетрадиционной ориентации
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: May_Chanikran / Shutterstock / Fotodom  

В Севастополе строитель выстрелил в коллегу, который заподозрил его в симпатии к другим мужчинам (международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Конфликт между двумя рабочими возник еще весной, когда один усомнился в сексуальной ориентации другого из-за татуировки с логотипом Playboy. Оскорбленный предположением о гомосексуальности россиянин долго вынашивал план мести и в ноябре вместе с двумя сообщниками приехал к дому обидчика. В итоге он выстрелил в коллегу в подъезде.

По данным издания, ранение коллеги оказалось легким, жизни мужчины ничего не угрожает. Все участники нападения были задержаны правоохранительными органами.

Ранее в Волгограде осудили мужчину, ранившего из винтовки прохожего. Как установил суд, утром 26 декабря 2024 года 23-летний местный житель устроил стрельбу на улице. Он передвигался с пневматической винтовкой и стрелял в воздух, а затем выстрелил в случайного прохожего, попав ему в бедро.

