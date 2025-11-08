Путешествия
Сальпы покусали россиян на Филиппинах

Фото: Timmothy Mcdade / Shutterstock / Fotodom  

На Филиппинах компания российских туристов не может справиться с последствиями нападения сальп. Об этом сообщает Baza.

Сальпы покусали россиян, нырявших в море после шторма без гидрокостюмов. Все они жалуются на сыпь, чесотку, волдыри и повышенную температуру. Туристы пытаются лечиться антигистаминными препаратами и мазями, однако те не помогают им снять симптомы.

Опасные морские животные оказались у берегов океана после прошедшего тайфуна «Калмаэги».

Сальпы — это прозрачные морские животные, питающиеся планктоном и передвигающиеся на глубине, прокачивая через себя воду. Они играют важную экологическую роль, фильтруя воду и перенося углерод на глубину, тем самым помогая бороться с изменением климата.

Ранее сообщалось, что португальский кораблик, который считается самой опасной медузой в мире, атаковал российского туриста на Сейшельских Островах. По словам медиков, если бы помощь запоздала, у мужчины мог бы случиться анафилактический шок или паралич.

