Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:39, 8 ноября 2025Интернет и СМИ

Школьница вышла за мороженым и лишила родителей 700 тысяч рублей

В Петербурге школьница вышла за мороженым и отдала мошенникам 700 тысяч рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Arnaoutis Christos / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка стала жертвой мошенников и лишила родителей сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru».

Вечером 6 ноября школьница попросила у матери банковскую карту и вышла в магазин. Она сказала, что хочет купить мороженое, однако вскоре женщине пришло уведомление, что с ее счета сняли 700 тысяч рублей. Она стала звонить дочери, но та не отвечала. Мать обратилась в полицию.

После к полицейским обратился и отец школьницы. Ему стали присылать видео, на которых его дочь сидит в неизвестной машине, и требовать за нее 300 тысяч рублей. Несмотря на это, девочка вскоре вышла на связь и объяснила, где находится. Ее забрали полицейские.

Школьница рассказала, что весь день 6 ноября ей звонили неизвестные, которым в конце концов удалось убедить ее снять деньги с карты родителей. Для этого она посетила банк, после чего села в такси, которое для нее вызвали мошенники, и передала деньги курьеру. Затем ее высадили на другом конце города, где ее и нашли сотрудники полиции.

Возбуждено дело о мошенничестве. Преступников ищут.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области 84-летняя женщина дала курьеру пакет с муляжами купюр на 1,7 миллиона рублей. Она обманула мошенников с помощью полицейских.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны обновило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Что изменилось?

    В Сибири ищут потерявшегося во время спуска по реке охотника

    Школьница вышла за мороженым и лишила родителей 700 тысяч рублей

    Снежная масса сошла на двух человек на Камчатке

    Поезд Деда Мороза проехал по Москве

    Раскрыто главное условие использования активов России на нужды Украины

    Армия России нанесла по Украине ответный удар ракетами «Кинжал»

    На Земле началась магнитная буря

    Военкоры сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Днепропетровской области

    Стала известна причина взрыва в многоквартирном доме под Тулой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости