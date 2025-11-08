Школьница вышла за мороженым и лишила родителей 700 тысяч рублей

В Петербурге школьница вышла за мороженым и отдала мошенникам 700 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка стала жертвой мошенников и лишила родителей сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru».

Вечером 6 ноября школьница попросила у матери банковскую карту и вышла в магазин. Она сказала, что хочет купить мороженое, однако вскоре женщине пришло уведомление, что с ее счета сняли 700 тысяч рублей. Она стала звонить дочери, но та не отвечала. Мать обратилась в полицию.

После к полицейским обратился и отец школьницы. Ему стали присылать видео, на которых его дочь сидит в неизвестной машине, и требовать за нее 300 тысяч рублей. Несмотря на это, девочка вскоре вышла на связь и объяснила, где находится. Ее забрали полицейские.

Школьница рассказала, что весь день 6 ноября ей звонили неизвестные, которым в конце концов удалось убедить ее снять деньги с карты родителей. Для этого она посетила банк, после чего села в такси, которое для нее вызвали мошенники, и передала деньги курьеру. Затем ее высадили на другом конце города, где ее и нашли сотрудники полиции.

Возбуждено дело о мошенничестве. Преступников ищут.

