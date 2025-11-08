Россия
22:07, 8 ноября 2025

Стало известно о возобновлении энергоснабжения ЗАЭС

Энергоснабжение ЗАЭС восстановили по двум линиям
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено по двум линиям. Об этом сообщил Telegram-канал «ЗАЭС. Официально».

Отмечается, что 23 октября была подключена линия «Днепровская», которая была отключена на 30 дней из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня в строй вернулась и вторая линия — “Ферросплавная-1”, находившаяся в отключенном состоянии с 7 мая. Ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и станции в предстоящий отопительный период», — говорится в сообщении.

Отмечается, что две работающих линии повышают надежность снабжения электростанции.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ предупредили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на ЗАЭС. В службе уточнили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.

