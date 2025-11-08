Изменение внешней политики Венгрии после выборов спрогнозировали

Политолог Штир: Оппозиция Венгрии в случае победы пересмотрит отношения с РФ

В случае победы оппозиции в Венгрии могут пересмотреть внешнеполитический курс и, в частности, отношения с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

«Партия "Тиса" противопоставляет себя Орбану во всем. В случае ее победы внешнеполитический курс резко изменится, в том числе и отношения с Россией», — подчеркнул он.

По словам политолога, боевые действия на Украине и Россия стали центральной темой избирательной кампании. В то же время оппозиция пользуется большой поддержкой: избиратели видят в ней возможность перемен и отмечает негативные черты правящей партии «Фидес», такие как коррупция.

Вместе с тем исход выборов не предопределен: часть венгерских избирателей привлекает стабильность, которую обещает правительство. «Орбан — великий боец, и это дает "Фидес" шанс удержаться у власти, пусть и с трудом», — резюмировал он.

Ранее Габор Штир объяснил поддержку Орбаном антироссийских санкций. По его мнению, венгерский лидер не рискует всегда применять право вето, если оно не затрагивает жизненно важные интересы страны.