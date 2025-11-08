Бывший СССР
Раскрыты подробности ночных ударов по Украине

Военкор Коц сообщил об ударах в Харьковской, Одесской, Киевской областях
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российский военкор Александр Коц раскрыл подробности ночного удара по Украине. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Журналист сообщил, что минувшей ночью армия России нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Он уточнил, что под ударом оказалась практически вся левобережная часть страны. В Харьковской области были атакованы Змиевская ТЭС и установка комплексной подготовки газа, Полтавской области — Кременчугская ТЭС, локомотивное депо в Гребенке.

В Днепропетровской области был нанесен удар по Приднепровской ТЭС, в результате которого были зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. В Одесской области были атакованы подстанция в районе Усатово, в Николаевской области — портовые и судостроительные предприятия, Черниговской области — объект добычи нефти и газа №4.

Также Александр Коц заявил, что под удар попала авиабаза Васильков, расположенная в одноименном городе Киевской области. Кроме того, был нанесен удар по аэродрому Антонов в Гостомеле.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска продолжают уничтожение окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Купянск.

    Все новости