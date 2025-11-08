Украина за ночь выпустила по России почти 80 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников над десятью регионами России

В ночь на субботу, 8 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти 80 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 79 дронов самолетного типа. Больше всего беспилотников — 36 — сбили над Ростовской областью.

Еще десять уничтожили над Брянской областью, девять — над Курской, восемь — над Волгоградской, по пять — над Белгородской областью и Крымом, три — над Саратовской областью и по одному — над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать дронами объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщал о работе над восстановлением электроснабжения прилегающих к подстанции ЛЭП населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах.