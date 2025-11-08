Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 8 ноября 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России почти 80 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников над десятью регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В ночь на субботу, 8 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти 80 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 79 дронов самолетного типа. Больше всего беспилотников — 36 — сбили над Ростовской областью.

Еще десять уничтожили над Брянской областью, девять — над Курской, восемь — над Волгоградской, по пять — над Белгородской областью и Крымом, три — над Саратовской областью и по одному — над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать дронами объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщал о работе над восстановлением электроснабжения прилегающих к подстанции ЛЭП населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не хотят останавливаться». Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

    Трое мужчин отобрали у семиклассницы телефон и два дня насиловали ее в отеле

    Гимнастка показала фигуру в платье с ультра откровенным вырезом

    Украина за ночь выпустила по России почти 80 беспилотников

    В США поняли причину начала СВО

    Россиянам назвали неочевидные признаки болезни сердца

    Россиянам рассказали о риске вызвать у банка подозрения при внесении денег на вклад

    Соцфонд назвал размер средней пенсии в России

    Байден резко высказался о Трампе

    Стало известно о расколе в Германии из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости