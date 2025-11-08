Мир
20:23, 8 ноября 2025

В Германии автобус заехал на тротуар и врезался в пешеходов

В ФРГ рейсовый автобус съехал на тротуар и задавил женщину
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Michael Bihmayer / IMAGO / Globallookpress.com

В приграничном городе в Германии автобус врезался в пешеходов. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.

По предварительным данным, около 13:30 рейсовый автобус внезапно заехал на тротуар и врезался в группу людей. В результате столкновения 34-летняя женщина получила смертельные травмы, спасти ее не смогли. При этом автобус сначала столкнулся с несколькими автомобилями и лишь после этого съехал на пешеходную зону.

Полиция исключила версию о теракте и рассматривает инцидент как несчастный случай. Для оказания экстренной медицинской помощи были задействованы два спасательных вертолета, три человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения, около десяти пострадавших получили амбулаторную помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мужчина сбил пешеходов на западе Франции, около 10 человек пострадали. Инцидент произошел утром в 8:45 (10:45 по московскому времени). 35-летний подозреваемый предположительно пытался поджечь свой автомобиль, в котором находились газовые баллоны.

