Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

LCI: Мужчина сбил пешеходов на западе Франции, около 10 человек пострадали
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Мужчина сбил пешеходов на западе Франции, около 10 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал LCI.

Отмечается, что из 10 пострадавших четыре человека находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел утром в 8:45 (10:45 по московскому времени).

Телеканал также сообщил, что 35-летний подозреваемый предположительно пытался поджечь свой автомобиль, в котором находились газовые баллоны.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес на своей странице в соцсети X заявил, что по просьбе премьер-министра страны едет на место происшествия.

Ранее в районе Ранга Редди штата Телангана в Индии произошло ДТП, которое унесло жизни 24 человек. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что фура с гравием выехала на встречную полосу и врезалась в автобус.

