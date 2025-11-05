Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

LCI: Мужчина сбил пешеходов на западе Франции, около 10 человек пострадали

Мужчина сбил пешеходов на западе Франции, около 10 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал LCI.

Отмечается, что из 10 пострадавших четыре человека находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел утром в 8:45 (10:45 по московскому времени).

Телеканал также сообщил, что 35-летний подозреваемый предположительно пытался поджечь свой автомобиль, в котором находились газовые баллоны.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес на своей странице в соцсети X заявил, что по просьбе премьер-министра страны едет на место происшествия.

