В Индии в ДТП с автобусом погибли более 20 человек

В Индии при столкновении пассажирского автобуса и грузовика погибли 24 человека

При столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Индии погибли 24 человека. Об этом сообщает Hindustan Times.

ДТП произошло в районе Ранга Редди штата Телангана. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что фура с гравием выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, который следовал из Тандура в Хайдарабад.

Очевидцы сообщили, что большую часть пассажиров накрыло щебнем. Среди погибших — оба водителя, несколько женщин и младенец.

Ранее стало известно, что автобус с 16 пассажирами перевернулся на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, девять человек получили травмы, еще двоих спасти не удалось.

До этого туристический автобус с россиянами попал в аварию в горной местности Абхазии. Среди пассажиров были туристы из Ставрополя. Один человек не выжил.