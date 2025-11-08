Бывший СССР
Власти литовского города одобрили ликвидацию советского военного кладбища

В литовском Шяуляйе одобрили перенос останков советских солдат из центра города
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Совет города Шяуляй на севере Литвы одобрил перенос останков советских солдат из центра города. Об этом сообщает LRT.

Подавляющим большинством голосов шяуляйский городской совет одобрил ликвидацию советского военного кладбища в центре города — оно будет заменено на сквер.

Уточняется, что останки советских солдат будут перенесены на окраину города. Перенос планируется начать уже в ноябре.

Оценили процедуру в 55 тысяч евро — расходы покроет министерство культуры Литвы, которое предусмотрело сумму в бюджете на следующий год.

Кладбище в Шяуляй было создано для чествования памяти 52 военных, которые освободили его от нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Ранее политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович рассказал, что в Литве исторически высок уровень ксенофобии, причем как по отношению к русским, так и к полякам, белорусам и евреям.

