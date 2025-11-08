В Москве задержали проповедника из Дагестана

Религиозного деятеля Батлухского задержали в Москве по делу о клевете

Известный исламский проповедник Ахмад Батлухский был задержан правоохранительными органами в столичном аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева.

По информации правозащитника, религиозного деятеля задержали по прибытии в аэропорт в Москве, после чего его экстрадировали в Махачкалу для проведения следственных действий.

Хадулаев отметил, что Батлухского уже доставили в дагестанскую столицу для дальнейшего разбирательства. Основанием для применения меры пресечения стало ранее возбужденное уголовное дело, связанное с обвинениями в клевете.

