19:23, 8 ноября 2025Силовые структуры

В Москве задержали проповедника из Дагестана

Религиозного деятеля Батлухского задержали в Москве по делу о клевете
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Известный исламский проповедник Ахмад Батлухский был задержан правоохранительными органами в столичном аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева.

По информации правозащитника, религиозного деятеля задержали по прибытии в аэропорт в Москве, после чего его экстрадировали в Махачкалу для проведения следственных действий.

Хадулаев отметил, что Батлухского уже доставили в дагестанскую столицу для дальнейшего разбирательства. Основанием для применения меры пресечения стало ранее возбужденное уголовное дело, связанное с обвинениями в клевете.

Ранее жительница Москвы, хореограф и психолог Анастасия Гойсан, которую арестовали в Махачкале, заподозрив ее в присвоении 28 миллионов рублей, объявила голодовку. Женщина допустила, что ее арест стал местью бывшего возлюбленного со «связями». По версии следствия, Гойсан совершила преступление в Махачкале, однако адвокаты выяснили, что жительница столицы там ни разу не была.

