Арестованная в Дагестане москвичка объявила голодовку

Арестованная в Махачкале москвичка Гойсан объявила голодовку

Жительница Москвы, хореограф и психолог Анастасия Гойсан, которую арестовали в Махачкале, заподозрив ее в присвоении 28 миллионов рублей, объявила голодовку. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

Женщина допустила, что ее арест стал местью бывшего возлюбленного со «связями». По версии следствия, Гойсан совершила преступление в Махачкале, однако адвокаты выяснили, что жительница столицы там ни разу не была.

«В связи с беззаконием и произволом правоохранительных органов Республики Дагестан и судей, насильственным доставлением меня в Республику Дагестан, в которой я до этого никогда не была, я объявляю голодовку до тех пор, пока мне не назовут дату, когда я была в Махачкале и якобы брала деньги», — говорится в обращении женщины.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина разобраться с неправомерным преследованием Гойсан, которая находится в СИЗО в Махачкале.

Москвичка в прошлом была участницей шоу-балета «Тодес». Некоторое время она состояла в отношениях с дагестанцем. Последний оформил на бывшую недвижимость.