Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 10 апреля 2025Россия

Арестованная в Дагестане москвичка объявила голодовку

Арестованная в Махачкале москвичка Гойсан объявила голодовку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Жительница Москвы, хореограф и психолог Анастасия Гойсан, которую арестовали в Махачкале, заподозрив ее в присвоении 28 миллионов рублей, объявила голодовку. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

Женщина допустила, что ее арест стал местью бывшего возлюбленного со «связями». По версии следствия, Гойсан совершила преступление в Махачкале, однако адвокаты выяснили, что жительница столицы там ни разу не была.

«В связи с беззаконием и произволом правоохранительных органов Республики Дагестан и судей, насильственным доставлением меня в Республику Дагестан, в которой я до этого никогда не была, я объявляю голодовку до тех пор, пока мне не назовут дату, когда я была в Махачкале и якобы брала деньги», — говорится в обращении женщины.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина разобраться с неправомерным преследованием Гойсан, которая находится в СИЗО в Махачкале.

Москвичка в прошлом была участницей шоу-балета «Тодес». Некоторое время она состояла в отношениях с дагестанцем. Последний оформил на бывшую недвижимость.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Россияне стали реже ходить в кинотеатры

    Раскрыты подробности хода переговоров России и США в Стамбуле

    Российская медсестра увидела в окно потерявшего сознание прохожего и спасла ему жизнь

    В России начали закрываться китайские автосалоны

    Ученик российской гимназии захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника миллионы рублей

    Арестованная ректор ПсковГУ потратила 14 миллионов рублей на проживание в гостинице

    Стало известно о создании российского морского дрона-камикадзе «Марлин»

    Дрон влетел в стекло вывозившего из курского приграничья жителей авто и попал на видео

    Лавров пошутил про настойки во время переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше