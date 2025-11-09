Армия России взяла Рыбное в Запорожской области

ВС России взяли под контроль населенный пункт Рыбное в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Рыбное Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в своем Telegram-канале.

«Подразделения (...) продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное», — указано в сообщении.

Отмечается, что населенный пункт заняли военнослужащие группировки войск «Восток».

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь над Россией были сбиты 44 беспилотника Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотников — 43 — были перехвачены и уничтожены над Брянской областью.