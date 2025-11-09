Автомобилистов предупредили о лишении прав за нечитаемые номера

Машаров: За скрытый госномер автовладелец может лишиться прав на 3 месяца

Автомобилистов России предупредили о наказании за умышленно скрытые государственные номера. Это может быть как денежный штраф, так и лишение водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев, пишут РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Машаров отметил, что управление авто со специальными устройствами, препятствующими индефикации госзнаков, либо позволяющие их видоизменять, может и вовсе стать причиной для лишения прав на срок от одного года до полутора лет.

Если водитель управляет автомобилем с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушениями госзнаками, то ему грозит предупреждение или административный штраф — 500 рублей.

Эксперт пояснил, что госзнак считается нечитаемым, если на расстоянии 20 метров в темное время суток не читается хотя бы одна из букв или цифр заднего знака.

«А в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака», — добавил Машаров.

В завершении Евгений Машаров порекомендовал во время ухудшения погодных условий периодически останавливаться и протирать загрязненные номера машины.