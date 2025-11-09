Экс-чиновник США Уилкерсон назвал Украину преступным государством

Экс-глава аппарата госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла Лоуренс Уилкерсон заявил, что в 2002 — 2005 годах взаимодействовал с властями в Киеве. Все, с кем он контактировал, оказались коррумпированы и являлись преступниками, пишет РИА Новости.

Уилкерсон также назвал Украину времен президента Виктора Ющенко преступным государством.

«Я довольно много знал о ситуации с 2002-го по 2005-й год, когда был главой аппарата Колина Пауэлла, поскольку мне приходилось иметь дело с людьми из олигархических кругов в Киеве», — признался экс-чиновник.

По его словам, он «не смог найти ни одного человека» в руководстве Украины, который не был бы коррумпирован. Как добавил Уилкерсон, ему приходилось иметь дело с Виктором Ющенко, когда тот приезжал в США на лечение.

Ранее сообщалось, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить потоки финансовой помощи и ради этого даже прибегает к обману своих спонсоров. Также на Западе тревожатся из-за большого количества новостей о дезертирстве в ВСУ.

В сентябре украинские СМИ написали, что закон, подписанный Зеленским об ограничении доступа к публичным реестрам недвижимости, создает возможности для мошенничества и мешает борьбе с коррупцией.