Зеленского уличили в содействии коррупции на Украине

Новый закон Зеленского может помешать борьбе с коррупцией

Закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским об ограничении доступа к публичным реестрам недвижимости, создает возможности для мошенничества и мешает борьбе с коррупцией. Об этом пишет «Коммерсант украинский».

Издание сообщает, что из-за нового закона СМИ не смогут расследовать мошенничества со скрытыми активами чиновников, фиктивными сделками или незаконное обогащение. Авторы материала добавили, что возможность указывать условный адрес для юридических лиц усложняет проверку контрагентов и повышает риск рейдерских атак.

Ранее у семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывшего министра обороны страны Рустема Умерова нашли восемь элитных домов в США. В СНБО отметили, что в пяти из восьми объектов семья секретаря организации не проживает, а публикация подобных данных «создает прямые риски для безопасности его семьи», подчеркнули военкоры.

