Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 9 ноября 2025Россия

Россиян призвали не вкалывать купленные на маркетплейсах филлеры

Депутат Дрожжина: Филлеры с маркетплейсов могут привести к некрозам и рубцам
Кирилл Луцюк

Фото: Orawan Pattarawimonchai / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам не стоит рисковать и вкалывать себе филлеры (гелеобразные препараты, используемые в пластической хирургии), купленные на маркетплейсах. Об этом заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, эти вещества свободно продаются в онлайн-рознице, но это плохо, так как создает ложное ощущение простоты и доступности соответствующих процедур. Кроме того, неправильное использование филлеров может стать причиной инфекций, рубцов, хронических воспалений, некрозов и прочих тяжелых последствий.

Ситуация, как заметила парламентарий, выглядит особенно опасной из-за того, что этими препаратами могут обзавестись подростки. Между тем любые инъекции — это медицинская процедура, и она должна выполняться только специалистом. Это означает, что нужно обращаться в лицензированные клиники к врачам, которые имеют профильное образование, опыт и работают в безопасных условиях.

Она призвала не забывать, что филлеры требуют правильного хранения и стерильных условий.

Ранее сообщалось, что многие жительницы России старше 40 лет ринулись проводить процедуру, которая предполагает введение филлера в так называемую «точку G». Так они рассчитывают исправить проблему потери чувствительности, вызванной стрессами и нарушением кровообращения в области малого таза. Стоит такая манипуляция 10-30 тысяч рублей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановили поставки оружия для Украины

    Семак оправдал состоянием поля потерю «Зенитом» очков в матче с «Крыльями Советов»

    Названо главное условие для смены Зеленского

    Россиянки бросились скупать забытый вид одежды

    В российском городе женщина сорвала российские флаги и выбросила их в мусорку

    Около 600 футболистов в Турции допросят по делу о ставках

    Раскрыт способ избежать «эффекта квадратной головы» после дневного сна

    Украинской элите предрекли побег из Киева

    На Западе высказались о конфликте с Россией

    Китай проведет военные учения в спорном регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости