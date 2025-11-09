Россиян призвали не вкалывать купленные на маркетплейсах филлеры

Депутат Дрожжина: Филлеры с маркетплейсов могут привести к некрозам и рубцам

Россиянам не стоит рисковать и вкалывать себе филлеры (гелеобразные препараты, используемые в пластической хирургии), купленные на маркетплейсах. Об этом заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, эти вещества свободно продаются в онлайн-рознице, но это плохо, так как создает ложное ощущение простоты и доступности соответствующих процедур. Кроме того, неправильное использование филлеров может стать причиной инфекций, рубцов, хронических воспалений, некрозов и прочих тяжелых последствий.

Ситуация, как заметила парламентарий, выглядит особенно опасной из-за того, что этими препаратами могут обзавестись подростки. Между тем любые инъекции — это медицинская процедура, и она должна выполняться только специалистом. Это означает, что нужно обращаться в лицензированные клиники к врачам, которые имеют профильное образование, опыт и работают в безопасных условиях.

Она призвала не забывать, что филлеры требуют правильного хранения и стерильных условий.

Ранее сообщалось, что многие жительницы России старше 40 лет ринулись проводить процедуру, которая предполагает введение филлера в так называемую «точку G». Так они рассчитывают исправить проблему потери чувствительности, вызванной стрессами и нарушением кровообращения в области малого таза. Стоит такая манипуляция 10-30 тысяч рублей.