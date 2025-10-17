Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:17, 17 октября 2025Ценности

Россиянки старше 40 лет ринулись вводить филлеры в точку G

Shot: Россиянки старше 40 лет ринулись за аугментацией точки G
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Россиянки старше 40 лет ринулись за интимной пластикой. Об этом пишет Shot.

Речь идет о так называемой процедуре «аугментация точки G», в ходе которой в эту область вводится филлер на основе гиалуроновой кислоты с целью придать ей объем. Косметологи рассказали, что женщины массово начали прибегать к ней из-за потери чувствительности, вызванной стрессами и нарушением кровообращения в области малого таза. Стоимость манипуляции составляет 10-30 тысяч рублей в зависимости от клиники.

Однако специалисты предупреждают, что несмотря на плюсы в виде возвращения былых ощущений и интенсивного оргазма, у процедуры есть и минусы. По их словам, может возникнуть гиперчувствительность или ее снижение из-за индивидуальных особенностей тканей. Также они не исключают аллергическую реакцию.

Ранее сообщалось, что российские мужчины ринулись колоть ботокс в гениталии.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мигранты с детьми сбежали в российскую тайгу по одной причине

    Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости