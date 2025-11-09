Младенец лишился руки в утробе матери

В Великобритании мальчик потерял руку в утробе матери

В британском графстве Дарем мальчик лишился руки в утробе матери. Об этом сообщает Independent.

Родители ребенка, 30-летний Том Нобл и 33-летняя Фэйт Ричмонд, узнали о редкой врожденной аномалии во время планового УЗИ на 15-й неделе беременности. Им сообщили, что младенец развивается без кисти левой руки из-за так называемого синдрома амниотических перетяжек. Согласно медицинскому заключению, волокнистая ткань амниотического мешка лишилась эластичности и перетянула конечность плода, в результате чего произошла самопроизвольная ампутация руки прямо в утробе матери.

Родители малыша, которого назвали Эзра, отмечают, что, несмотря на врожденную особенность, их сын родился счастливым и здоровым. «Мы не хотим, чтобы случившееся с рукой помешало ему что-то делать или к чему-то стремиться. Уверен, что ее отсутствие его не остановит», — заявил отец ребенка.

