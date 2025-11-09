ТАСС: Посещение делегацией НАТО бригады «Хартия» несет плохой сигнал Зеленскому

Источник ТАСС в российских силовых структурах назвал плохим сигналом для президента Украины Владимира Зеленского посещение делегацией НАТО бригады Нацгвардии Украины «Хартия», в которой числятся приближенные бывшего украинского президента Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского несет очередной негативный сигнал для киевского диктатора в преддверии потенциальных выборов», — заявил собеседник агентства.

По его словам, это связано с попыткой очернить репутацию нынешнего главы государства для подготовки нового. По мнению источника, на место Зеленского Запад готовит кого-то из бывших или действующих военных.

Ранее стало известно, что бригаду «Хартия» проинспектировала делегация постоянных представителей государств — членов НАТО: послы США, Соединенного Королевства, Германии, Франции, Италии, Польши, Нидерландов и Канады в Североатлантическом альянсе, возглавлял ее постпред Соединенных Штатов Мэттью Уитакер.