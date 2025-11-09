Силовые структуры
16:23, 9 ноября 2025Силовые структуры

НАТО заинтересовалась близкой к Порошенко бригадой

НАТО проводит инспекцию близкой к Порошенко бригады Нацгвардии Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Делегация постпредов стран-членов НАТО начала инспектировать Нацгвардию Украины «Хартия», в которой числятся приближенные бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских спецслужбах.

«Прибыла делегация постоянных представителей государств-членов НАТО: послов США, Соединенного Королевства, Германии, Франции, Италии, Польши, Нидерландов и Канады в Североатлантическом альянсе», — сказал собеседник издания, отметив, что миссию возглавлял постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

По словам источника, делегатов встречал командир подразделения Игорь Оболенский и его заместитель Максим Голубок, «которые отчитались перед хозяевами о результатах проделанной работы».

Ранее стало известно, что четверо мексиканских контрактников Вооруженных сил Украины, воевавшие в бригадах «Магура» и «Хартия», были ликвидированы в зоне специальной военной операции.

