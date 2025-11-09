Россия
Россиян предупредили о «мошенниках-работодателях»

МВД: Мошенники от лица работодателя просят кандидатов присылать фото паспорта
В России выявлен новый способ мошенничества — злоумышленники действуют от лица потенциального работодателя и просят кандидатов прислать в мессенджере фото паспорта для «подтверждения личности», пишут РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Помимо этого, мошенники размещают вакансии в различных чатах о поиске работы с целью найти курьеров для своих преступных схем. Они обещают кандидатам гибкий график и не сообщают реальные условия.

Ранее в МВД также рассказали о самых распространенных темах в объявлениях мошенников. Одни из них — сфера жилищно-коммунального хозяйства и финансовые услуги.

