В МВД назвали самые распространенные темы объявлений мошенников

Мошенники чаще всего подделывают объявления о финансовых услугах и ЖКХ
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Самыми распространенными темами объявлений мошенников становятся финансовые услуги и сфера ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС.

В частности, среди финансовых услуг фигурируют «быстрые займы», «выгодные инвестиции», «помощь в получении кредита», «списание долгов» и «выгодные инвестиции». Также злоумышленники предлагают своим жертвам подработки, обещая «быстрые деньги» или «легкий заработок за пару кликов».

Кроме того, злоумышленники используют объявления, связанные со сферой ЖКХ. Речь идет о проверке счетчиков, сантехнических и монтажных работах. Обычно мастера исчезают после получения денег, подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники внедрили новую схему похищения данных — стали предлагать оформить виртуальную кредитную карту.

