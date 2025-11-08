Мошенники внедрили новую схему обмана с оформлением виртуальной кредитной карты

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальной кредитной картой

Мошенники внедрили новую схему похищения данных — стали предлагать оформить виртуальную кредитную карту. Об этом россиян предупредили в МВД, пишет ТАСС.

Теперь аферисты обманывают россиян, предлагая им кредит с большим лимитом и обещая одобрить его почти всем, в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей. Для этого они просят жертв зарегистрироваться на сайте, ввести там личные данные и оплатить комиссию. Так, данные и оказываются в руках мошенников, которые используют их для дальнейших преступлений. Например, для хищений денег.

Учитывая эту схему обмана, в МВД призвали не верить в обещания «одобрить кредит почти всем» и никогда не переводить предоплату до получения кредита. В ведомстве также напомнили, что не стоит вводить личные данные на подозрительных сайтах.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать жителей России, представляясь сотрудниками налоговой инспекции и сообщая о якобы негативной налоговой истории. В ведомстве предупредили, что предложение перевести деньги на безопасный или резервный счет указывает на то, что общение ведется с преступниками.