13:32, 9 ноября 2025

Россиян призвали с осторожностью относиться к домашним консервам

Алена Шевченко
При приготовлении домашних консервов возможно несоблюдение безопасных норм и условий, предупредил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Предостережением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Лучше покупать промышленно изготовленную продукцию, потому что она подвергается дополнительному контролю на всех этапах. При приготовлении в домашних условиях возможны несоблюдения условий», — посоветовал Куринный.

Также депутат не рекомендовал покупать мясные консервы на рынках.

«С овощными попроще — крайне редко бывают отравления или заболевания ботулизмом. А вот мясные и рыбные консервы — это самый опасный продукт», — заключил он.

Ранее в Москве шесть человек попали в больницу с подозрением на ботулизм, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Отмечается, что пострадавшие — шесть взрослых граждан из одной семьи — употребляли овощной салат собственной консервации.

В Роспотребнадзоре предупредили, что нельзя употреблять домашние консервы, у которых нарушена герметичность, например вздута крышка, есть подтеки, пена, выделение газа при открытии или неприятный или странный запах. Кроме того, насторожиться стоит, если продукты изменили цвет, напомнили в ведомстве.

