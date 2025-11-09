Россиянам рассказали о запрещенных для обработки дачного участка удобрениях

Депутат Чаплин рассказал о запрещенных для обработки дачного участка удобрениях

Существует четкий перечень веществ, применение которых на землях сельскохозяйственного назначения, включая садовые участки, строго запрещено действующим законодательством или признано нежелательным для использования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Депутат предупредил, что в первую очередь запрещены любые удобрения и стимуляторы роста, содержащие токсичные химические элементы, такие как ртуть, свинец, кадмий и другие тяжелые металлы, которые накапливаются в почве и растениях, нанося непоправимый вред здоровью человека. Он подчеркнул, что под строгим запретом находятся и просроченные минеральные удобрения.

«Ни в коем случае нельзя использовать минеральные подкормки с истекшим сроком годности. Их химический состав может меняться непредсказуемым образом, что приводит к повышению концентрации вредных веществ или к образованию соединений, опасных для растений и почвенной микрофлоры», — предупредил Чаплин.

Депутат отметил, что категорически запрещено вносить на участок вещества, которые не являются специализированными сельскохозяйственными удобрениями. По его словам, речь идет о различных промышленных отходах, бытовой химии, строительном мусоре и тому подобных веществах. Он объяснил, что они не только не принесут пользы, но и могут сделать землю непригодной для выращивания экологически чистых продуктов на долгие годы.

Требуется крайне осторожный подход к использованию органических удобрений. Никита Чаплин Депутат

Депутат добавил, что свежий навоз, особенно в больших количествах, может быть опасен. Он способен обжечь корневую систему растений, стать источником семян сорняков и патогенных бактерий, объяснил он.

«Навоз необходимо предварительно компостировать до состояния перегноя. Также не рекомендуется использовать в качестве удобрения осадок сточных вод, так называемые илы, из-за потенциального содержания в них опасных для человека элементов», — сказал Чаплин.

