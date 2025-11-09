Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:30, 9 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам рассказали о запрещенных для обработки дачного участка удобрениях

Депутат Чаплин рассказал о запрещенных для обработки дачного участка удобрениях
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: VH-studio / Shutterstock / Fotodom

Существует четкий перечень веществ, применение которых на землях сельскохозяйственного назначения, включая садовые участки, строго запрещено действующим законодательством или признано нежелательным для использования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Депутат предупредил, что в первую очередь запрещены любые удобрения и стимуляторы роста, содержащие токсичные химические элементы, такие как ртуть, свинец, кадмий и другие тяжелые металлы, которые накапливаются в почве и растениях, нанося непоправимый вред здоровью человека. Он подчеркнул, что под строгим запретом находятся и просроченные минеральные удобрения.

«Ни в коем случае нельзя использовать минеральные подкормки с истекшим сроком годности. Их химический состав может меняться непредсказуемым образом, что приводит к повышению концентрации вредных веществ или к образованию соединений, опасных для растений и почвенной микрофлоры», — предупредил Чаплин.

Депутат отметил, что категорически запрещено вносить на участок вещества, которые не являются специализированными сельскохозяйственными удобрениями. По его словам, речь идет о различных промышленных отходах, бытовой химии, строительном мусоре и тому подобных веществах. Он объяснил, что они не только не принесут пользы, но и могут сделать землю непригодной для выращивания экологически чистых продуктов на долгие годы.

Требуется крайне осторожный подход к использованию органических удобрений.

Никита ЧаплинДепутат

Депутат добавил, что свежий навоз, особенно в больших количествах, может быть опасен. Он способен обжечь корневую систему растений, стать источником семян сорняков и патогенных бактерий, объяснил он.

«Навоз необходимо предварительно компостировать до состояния перегноя. Также не рекомендуется использовать в качестве удобрения осадок сточных вод, так называемые илы, из-за потенциального содержания в них опасных для человека элементов», — сказал Чаплин.

Ранее Чаплин посоветовал россиянам, планирующим купить дачу для постоянного проживания, в первую очередь обращать внимание не на внешнюю отделку дома, а на фундаментальные качества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноль генерации». На Украине полностью прекращена работа всех ТЭС после атаки ВС России

    Посол ответил на заявление Трампа о прекратившей закупать российскую нефть Индии

    Неудачную попытку ВСУ атаковать многоэтажку в Димитрове сняли на видео

    Экоактивистку-иноагента через суд выселили из квартиры в Москве

    Загитова показала фото в платье с откровенным декольте

    В США сделали предупреждение европейцам из-за попыток взбесить Россию

    Россиянам назвали способы обмена старых долларов

    Силовики сообщили о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ под Харьковом

    В Минобороны отчитались о сбитых за ночь над Россией беспилотниках ВСУ

    Кнайсль сообщила о сильном украинском лобби в Конгрессе США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости