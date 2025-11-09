Россияне стали чаще заказывать лекарства онлайн

Россияне стали чаще заказывать противовоспалительные препараты онлайн

Российские потребители стали чаще покупать противовоспалительные препараты онлайн. Об этом сообщает «Ъ».

«Рост сегменту обезболивающих средств обеспечивают продажи онлайн. Хотя его доля составляет пока всего 7 процентов от общего объема, продажи через этот канал за девять месяцев выросли на 30 процентов в денежном выражении и на 21 процент — в натуральном», — пишет издание.

Отмечается, что четверть покупателей, которые заказывают обезболивающие в онлайн-аптеках, делают это на регулярной основе — четыре или более раза в год.

