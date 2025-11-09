Забота о себе
19:28, 9 ноября 2025Забота о себе

Россияне стали чаще заказывать лекарства онлайн

Россияне стали чаще заказывать противовоспалительные препараты онлайн
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: drobotdean / Freepik

Российские потребители стали чаще покупать противовоспалительные препараты онлайн. Об этом сообщает «Ъ».

«Рост сегменту обезболивающих средств обеспечивают продажи онлайн. Хотя его доля составляет пока всего 7 процентов от общего объема, продажи через этот канал за девять месяцев выросли на 30 процентов в денежном выражении и на 21 процент — в натуральном», — пишет издание.

Отмечается, что четверть покупателей, которые заказывают обезболивающие в онлайн-аптеках, делают это на регулярной основе — четыре или более раза в год.

Ранее партия «Единая Россия» подготовила поправки к федеральному бюджету на 2026-2028 годы, предусматривающие увеличение финансирования социально значимых направлений. Председатель партии Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления для увеличения расходов, включая социальную газификацию, капитальный ремонт школ и лекарственное обеспечение.

