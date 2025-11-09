Мир
Столтенберг назвал крупнейшее поражение НАТО

Столтенберг назвал вывод войск из Афганистана крупнейшим поражением альянса
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Вывод войск стран — членов НАТО из Афганистана стал крупнейшим поражением альянса. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Sunday Times.

«Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением, поскольку многие люди пострадали», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, власти Норвегии хотели видеть свободный, демократический Афганистан.

«Но реальность такова, что мы как союзники по НАТО не были готовы заплатить цену за то, чтобы это произошло», — уточнил политик.

Экс-генсек отметил, что за эти 20 лет власти Норвегии поняли, что строительство демократического общества путем использования военной силы, «как они пытались это сделать», — слишком тяжелый и амбициозный проект.

Ранее Столтенберг вспомнил, как бывший президент США Джо Байден назвал украинского лидера Владимира Зеленского «занозой в заднице». Это произошло во время обсуждения итоговой декларации встречи представителей Киева и Вашингтона.

Свежая Россия
