15:28, 9 ноября 2025Мир

Украинской элите предрекли побег из Киева

Журналист Боуз: Элита Украины сбежит из страны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская коррумпированная элита сбежит из Киева. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице X.

«Эти элиты покинут Киев, а люди, которые платят, — европейские налогоплательщики своими деньгами, а украинцы — своими жизнями», — написал журналист

Он добавил, что Украина сама себя уничтожила ради коррумпированной элиты, торгующей воображаемым будущим в Европе.

Ранее Боуз дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому совет по урегулированию конфликта с Россией. По его словам, Зеленскому следует как можно быстрее принять те условия, которые Россия выдвигает в отношении территориальных уступок.

