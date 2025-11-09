Журналист Боуз: Элита Украины сбежит из страны

Украинская коррумпированная элита сбежит из Киева. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице X.

«Эти элиты покинут Киев, а люди, которые платят, — европейские налогоплательщики своими деньгами, а украинцы — своими жизнями», — написал журналист

Он добавил, что Украина сама себя уничтожила ради коррумпированной элиты, торгующей воображаемым будущим в Европе.

Ранее Боуз дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому совет по урегулированию конфликта с Россией. По его словам, Зеленскому следует как можно быстрее принять те условия, которые Россия выдвигает в отношении территориальных уступок.