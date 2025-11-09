Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:43, 9 ноября 2025Культура

Украинцы подрались на концерте Лободы

В Кишиневе на концерте Светланы Лободы подрались украинцы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Драка между гражданами Украины произошла на концерте певицы Светланы Лободы в Кишиневе. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Подробностей о драке не приводится. Известно, что часть украинцев не смогла попасть на концерт, так как днем граница на несколько часов закрывалась из-за сбоя в базе данных таможни.

Ранее сообщалось, что украинской певице Светлане Лободе придется отказаться от политических заявлений на концерте в Дубае. Власти ОАЭ предупредили организаторов концерта Лободы, что на территории страны со стороны артистов запрещены любые политические высказывания.

До этого Лобода выгнала со своего концерта в Ереване русскоязычную девушку за отказ выступить против правительства России со сцены.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разрешите доложиться». Потерявший обе ноги боец обратился к Путину. Два года назад президента просили повлиять на него

    Россиян предупредили о неочевидном предвестнике серьезных проблем со здоровьем

    Лавров назвал преимущество российского оружия перед западным

    В Кремле указали на непроведение Россией и Китаем ядерных испытаний

    Россияне подсели на снотворное

    В России миллионерами стали сразу 14 человек

    Украинцы подрались на концерте Лободы

    На Западе жестко раскритиковали Каллас за ее слова о роли СССР во Второй мировой войне

    Правительство расширило полномочия Роскомнадзора

    НАТО заинтересовалась близкой к Порошенко бригадой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости