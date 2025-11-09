Бывший СССР
В Казахстане заявили о готовности России снять ограничение для грузоперевозчиков

Казахстан заявил о готовности РФ увеличить срок пребывания для грузоперевозчиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Казахстане заявили о готовности России снять ограничение для грузоперевозчиков и продлить срок пребывания в стране без регистрации до 180 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра республики.

Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам межправительственной комиссии. Сейчас срок пребывания иностранцев без регистрации на территории РФ сокращен до 90 дней. Норма действует с 1 января 2025 года и стала проблемой для казахстанских перевозчиков.

«Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это случится на следующей неделе в рамках государственного визита Токаева в Россию.

