Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 9 ноября 2025Бывший СССР

В Киеве перестал работать фуникулер

В Киеве заявили о приостановке работы фуникулера между Верхним городом и Подолом
Андрей Шеньшаков

Фото: Oleg Totskyi / Shutterstock / Fotodom

Киевская горадминистрация сообщила о приостановке работы фуникулера, который соединяет Верхний город и Подол. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По информации источника, эту ситуацию власти Киева связали с отключением электричества на территории города. Также известно, что работу фуникулера восстановят после устранения проблем с подачей напряжения в столице Украины.

Ранее стало известно, что на фоне сообщений об отключении света в Киеве депутат Верховной Рады Артем Дмитрук напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского устроить блэкаут в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановили поставки оружия для Украины

    Семак оправдал состоянием поля потерю «Зенитом» очков в матче с «Крыльями Советов»

    Названо главное условие для смены Зеленского

    Россиянки бросились скупать забытый вид одежды

    В российском городе женщина сорвала российские флаги и выбросила их в мусорку

    Около 600 футболистов в Турции допросят по делу о ставках

    Раскрыт способ избежать «эффекта квадратной головы» после дневного сна

    Украинской элите предрекли побег из Киева

    На Западе высказались о конфликте с Россией

    Китай проведет военные учения в спорном регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости