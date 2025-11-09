В Киеве перестал работать фуникулер

В Киеве заявили о приостановке работы фуникулера между Верхним городом и Подолом

Киевская горадминистрация сообщила о приостановке работы фуникулера, который соединяет Верхний город и Подол. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По информации источника, эту ситуацию власти Киева связали с отключением электричества на территории города. Также известно, что работу фуникулера восстановят после устранения проблем с подачей напряжения в столице Украины.

Ранее стало известно, что на фоне сообщений об отключении света в Киеве депутат Верховной Рады Артем Дмитрук напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского устроить блэкаут в Москве.