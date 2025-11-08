В Раде напомнили об обещании Зеленского устроить блэкаут в столице России

Дмитрук: Зеленский обещал блэкаут в Москве, если только Киев не стал столицей РФ

На фоне сообщений об отключении света в Киеве депутат Верхвной Рады Артем Дмитрук напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского устроить блэкаут в Москве. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале, прикрепив видеоотрывок из речи украинского лидера.

«27 сентября Зеленский пообещал блэкаут в столице России. Киев уже столица России, получается?» — сыронизировал Дмитрук.

Вечером 8 нбября Киев погрузился во тьму после ночных ударов Вооруженных сил России. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала обстановку в энергосистеме «очень сложной» в связи с серьезными повреждениями объектов инфраструктуры.