В Раде напомнили об обещании Зеленского устроить блэкаут в столице России

Дмитрук: Зеленский обещал блэкаут в Москве, если только Киев не стал столицей РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На фоне сообщений об отключении света в Киеве депутат Верхвной Рады Артем Дмитрук напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского устроить блэкаут в Москве. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале, прикрепив видеоотрывок из речи украинского лидера.

«27 сентября Зеленский пообещал блэкаут в столице России. Киев уже столица России, получается?» — сыронизировал Дмитрук.

Вечером 8 нбября Киев погрузился во тьму после ночных ударов Вооруженных сил России. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала обстановку в энергосистеме «очень сложной» в связи с серьезными повреждениями объектов инфраструктуры.

