Киев погрузился во тьму после ночных ударов ВС России

Столица Украины столкнулась с масштабными перебоями в электроснабжении вечером в субботу, 8 ноября. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По данным «Укрэнерго», Киев погрузился во тьму из-за аварийного отключения электричества, затронувшего весь город. Ситуация с энергоснабжением остается крайне напряженной с 10 октября, когда электричество стало подаваться с перебоями в разные регионы страны.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала обстановку в энергосистеме как «очень сложную» в связи с серьезными повреждениями объектов инфраструктуры. Отключения происходят на фоне продолжающихся ударов по энергетическим объектам, которые российские вооруженные силы наносят с октября 2022 года после теракта на Крымском мосту.

В ночь на субботу, 8 ноября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Как считает Telegram-канал «Военная хроника», это самый масштабный с начала спецоперации удар по военным объектам на Украине гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».