Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:54, 8 ноября 2025Бывший СССР

Киев погрузился во тьму

Киев погрузился во тьму после ночных ударов ВС России
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Столица Украины столкнулась с масштабными перебоями в электроснабжении вечером в субботу, 8 ноября. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По данным «Укрэнерго», Киев погрузился во тьму из-за аварийного отключения электричества, затронувшего весь город. Ситуация с энергоснабжением остается крайне напряженной с 10 октября, когда электричество стало подаваться с перебоями в разные регионы страны.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала обстановку в энергосистеме как «очень сложную» в связи с серьезными повреждениями объектов инфраструктуры. Отключения происходят на фоне продолжающихся ударов по энергетическим объектам, которые российские вооруженные силы наносят с октября 2022 года после теракта на Крымском мосту.

Материалы по теме:
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО. Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО.Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
11 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022

В ночь на субботу, 8 ноября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Как считает Telegram-канал «Военная хроника», это самый масштабный с начала спецоперации удар по военным объектам на Украине гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Почти окруженный армией России Димитров в ДНР сняли на видео

    Водитель с красным шариком вылетел на встречку и устроил массовое ДТП в Москве

    Украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в российском регионе

    Запорожье и Харьков остались без света

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Бой ВСУ и армии РФ на экстремально близкой дистанции сняли на видео

    В Германии депутаты поссорились из-за поездки в Россию

    На Украине возобновили работу все пограничные пункты пропуска

    Появились новые детали о диагнозе сына Плющенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости