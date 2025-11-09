Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 9 ноября 2025Мир

В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

Песков: РФ ответит на нарушение какой-то из стран моратория на ядерные испытания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Россия будет вынуждена ответить на нарушение какой-то из стран моратория на ядерные испытания, чтобы соблюсти паритет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что обвинения в апробации «Буревестника» и «Посейдона» как якобы проведении ядерных испытаний являются поверхностными и неверными.

5 ноября, стало известно, что Космические силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Как сообщает 30-е крыло Космических сил, ракета без боевой части пролетела около 6,7 тысячи километров и достигла полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова. МБР стартовала с базы Ванденберг (штат Калифорния). Испытания ракеты, которая составляет основу сухопутного компонента ядерной триады США, привлекло особое внимание на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России

    Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре

    Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

    В Кремле назвали российские прорывные технологии мирового уровня

    В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

    Песков рассказал о проведении ядерных испытаний России

    Украину начали готовить к диктатуре после Зеленского

    В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

    Володин поделился секретом долголетия

    Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости