В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

Песков: РФ ответит на нарушение какой-то из стран моратория на ядерные испытания

Россия будет вынуждена ответить на нарушение какой-то из стран моратория на ядерные испытания, чтобы соблюсти паритет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что обвинения в апробации «Буревестника» и «Посейдона» как якобы проведении ядерных испытаний являются поверхностными и неверными.

5 ноября, стало известно, что Космические силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Как сообщает 30-е крыло Космических сил, ракета без боевой части пролетела около 6,7 тысячи километров и достигла полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова. МБР стартовала с базы Ванденберг (штат Калифорния). Испытания ракеты, которая составляет основу сухопутного компонента ядерной триады США, привлекло особое внимание на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.