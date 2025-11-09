Мир
16:53, 9 ноября 2025Мир

В Кремле указали на непроведение Россией и Китаем ядерных испытаний

Песков: Россия и Китай не проводят ядерных испытаний
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия и Китай не проводят ядерных испытаний и обвинения в подобным со стороны США не являются профессиональными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно же, наверное, американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах», — отметил представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал слова о том, что Россия якобы проводит ядерные учения. Песков обратил внимание, что подобные заявления об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» являются некорректными, так как в данном случае речь идет о средствах доставки, а не самом ядерном оружии.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин не давал указания приступать к подготовке ядерных испытаний. По его словам, это серьезное дело должно быть обосновано, чем будут заниматься профильные специалисты.

Также представитель Кремля указывал, что ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» являются прорывными технологиями мирового уровня.

