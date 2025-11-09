Россия
В России рассказали о возможности мам в декрете получать пособия и одновременно работать

Алена Шевченко
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Находящиеся в отпуске по уходу за ребенком россиянки могут получать пособие и работать одновременно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«У нас произошла определенная гуманизация законодательства в отношении мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Сегодня мама может находиться в отпуске, получать пособие до полутора лет и одновременно выйти на работу к другому работодателю, работать дистанционно, работать у своего работодателя. То есть в принципе ее Трудовой кодекс никаким образом не ограничивает», — сообщила Бессараб.

В августе Бессараб поддержала идею расширить декретные выплаты на второго и третьего ребенка. По ее словам, чем больше у семьи детей, тем больше должно быть социальных гарантий.

Ранее с соответствующей инициативой, направленной на увеличение роста рождаемости, выступил старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Ларионов. Он призвал при рождении второго ребенка увеличить декретные до 60 процентов от среднего дохода и выплачивать 2,5 года. А после появления третьего — до 80 процентов, продлив срок до трех лет.

