В Госдуме высказались об идее увеличить декретные выплаты

Депутат Бессараб назвала увеличение декретных выплат в России хорошей идеей

Безусловно, чем больше у семьи детей, тем больше должно быть социальных гарантий, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Таким образом она оценила в беседе с «Лентой.ру» идею расширить декретные выплаты на второго и третьего ребенка.

Ранее с соответствующей инициативой, направленной на увеличение роста рождаемости, выступил старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов. Он призвал при рождении второго ребенка увеличить декретные до 60 процентов от среднего дохода и выплачивать 2,5 года. А после появления третьего — до 80 процентов, продлив срок до трех лет.

Инициатива хорошая, но должна быть просчитана. Мы не можем сразу в несколько раз увеличивать пособия по уходу. Сегодня это очень сложно, хотя мы к этому движемся. Я думаю, что мы будем расширять социальные гарантии и льготы, и, может быть, даже с учетом именно количества детей, по крайней мере принципы именно такие. Сегодня мы уже говорим о том, что льготы для семей с детьми должны предоставляться дифференцированно в зависимости от количества деток Светлана Бессараб депутат Госдумы

Власти России стараются расширять возможности матерей на получение государственных льгот и гарантий, указала парламентарий. Так, за последние 2 года пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет значительно увеличились и будут продолжать расти, поскольку прогрессирует единая база для исчисления страховых взносов, добавила она. Кроме того, по словам Бессараб, на завершающем заседании весенней сессии Госдумы в первом чтении был принят законопроект, расширяющий возможности многодетных семей по учету нестрахового периода в страховой стаж для начисления пенсии.

«Если раньше у нас возраст ухода был ограничен шестью годами, то есть если четверо детей, то сегодня такого ограничения нет. Мама может 15 лет стажа необходимых набрать за счет нестрахового периода ухода за ребенком. Сама работа мамой предусматривает учет индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Если, например, для работающего россиянина со средней зарплатой — это 4 балла, то для мамы, которая родила и воспитывает третьего, четвертого и последующего ребенка — это 5,4 ИПК. То есть работать мамой сегодня становится выгодно и престижно», — сообщила Бессараб.

Депутат также рассказала о подаче в Минтруда законопроекта, предусматривающего предоставление пособия по уходу за ребенком не от одного, а ото всех работодателей, если мать трудилась на двух или трех работах.

«Мамы не от хорошей жизни, как правило, трудятся на двух работах. У нас сегодня учитывается только от одного работодателя пособие, но меня заверило руководство Минтруда, что в скором времени они учтут это предложение», — заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что россиянки стали раньше выходить из декрета. Продолжительность нахождения женщин в таком отпуске опустилась в 2024 году до минимальных почти за 15 лет 24,9 месяца.