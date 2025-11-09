Европейские лидеры, которые своими воинственными заявлениями продолжают пытаться разозлить Россию, ничего не добьются. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
«Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. <…> Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но ее это не остановит», — предупредил американский военный.
По словам Дэвиса, Западу стоит более пристально взглянуть на российские системы вооружения, чтобы понять, как обстоят дела в зоне специальной военной операции (СВО).
Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к «длительной конфронтации» с Россией, так как опасность, исходящая от Москвы, не закончится с конфликтом на Украине. Однако эти обвинения не нашли подтверждения.