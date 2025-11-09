Дэвис: Европа может продолжать попытки разозлить Россию, но ее это не остановит

Европейские лидеры, которые своими воинственными заявлениями продолжают пытаться разозлить Россию, ничего не добьются. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. <…> Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но ее это не остановит», — предупредил американский военный.

По словам Дэвиса, Западу стоит более пристально взглянуть на российские системы вооружения, чтобы понять, как обстоят дела в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к «длительной конфронтации» с Россией, так как опасность, исходящая от Москвы, не закончится с конфликтом на Украине. Однако эти обвинения не нашли подтверждения.