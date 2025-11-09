Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 9 ноября 2025Мир

В США сделали предупреждение европейцам из-за попыток взбесить Россию

Дэвис: Европа может продолжать попытки разозлить Россию, но ее это не остановит
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Европейские лидеры, которые своими воинственными заявлениями продолжают пытаться разозлить Россию, ничего не добьются. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. <…> Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но ее это не остановит», — предупредил американский военный.

По словам Дэвиса, Западу стоит более пристально взглянуть на российские системы вооружения, чтобы понять, как обстоят дела в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к «длительной конфронтации» с Россией, так как опасность, исходящая от Москвы, не закончится с конфликтом на Украине. Однако эти обвинения не нашли подтверждения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноль генерации». На Украине полностью прекращена работа всех ТЭС после атаки ВС России

    Посол ответил на заявление Трампа о прекратившей закупать российскую нефть Индии

    Неудачную попытку ВСУ атаковать многоэтажку в Димитрове сняли на видео

    Экоактивистку-иноагента через суд выселили из квартиры в Москве

    Загитова показала фото в платье с откровенным декольте

    В США сделали предупреждение европейцам из-за попыток взбесить Россию

    Россиянам назвали способы обмена старых долларов

    Силовики сообщили о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ под Харьковом

    В Минобороны отчитались о сбитых за ночь над Россией беспилотниках ВСУ

    Кнайсль сообщила о сильном украинском лобби в Конгрессе США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости