Взрывы прогремели над одним российским городом

Гусев: В Воронеже отменили ракетную опасность, режим опасности БПЛА сохраняется
Фото: MOD Russia / Global Look Press

Взрывы прогремели над Воронежем, после чего в одном из районов города начались перебои со светом. Над регионом работает система противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, ракетная опасность отменена, опасность БПЛА сохраняется.

Местные жители рассказали Shot, что громкие взрывы прозвучали около 4:30. Всего было слышно минимум 5-6 громких хлопков на окраине города, также очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе.

В данный момент официальной информации о последствиях атаки нет. Губернатор региона просит не выходить из дома, укрыться в помещениях без окон, если же кто-то находится на улице — зайти в ближайшее здание или укрытие.

Ранее украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в российском регионе, повреждены два транспортных средства.

