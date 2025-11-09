Из жизни
20:02, 9 ноября 2025

Жительница Подмосковья украла 35 тысяч рублей с пола

Жительница Подмосковья украла 35 тысяч рублей с пола в супермаркете
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал 112

Жительница Подмосковья украла с пола 35 тысяч рублей в супермаркете на Цветном бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Премия за самую нелепую кражу года достается 26-летней жительнице Подмосковья. Она увидела на полу в дорогом супермаркете на Цветном бульваре 35 тысяч рублей. Долго не думала — подняла их и ушла восвояси», — указано в сообщении.

Отмечается, что девушку задержали на Малой Бронной, ей грозит до пяти лет лишения свободы, а деньги вернули хозяйке.

Ранее житель Перми украл электричество в частном секторе на миллионы рублей. В результате проверки правоохранительных органов было обнаружено незаконное подключение к электросетям в одном из домов: так, домовладение потребляло электроэнергию без счетчика и договора, что повлекло за собой ущерб на сумму более 5,7 миллиона рублей.

