Звезда «Цирка дю Солей» рассказал об участии в СВО

Акробат «Цирка дю Солей» пошел на СВО после завершения карьеры

Акробат, который работал в легендарном «Цирке дю Солей», рассказал, как оказался в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова передают РИА Новости.

Военнослужащий ВС РФ на условиях анонимности сообщил, что пошел на СВО после того, как закончил свою карьеру.

«Изначально я был акробатом, сотрудничал с "Цирком дю Солей". Потом, после нескольких неудачных падений, завершил свою карьеру», — заявил акробат.

Боец также добавил, что профессиональные навыки помогают ему в его службе. Он сообщил, что навыки перемещения, скорость реакции и хорошая физическая форма позволяют ему проще выполнять поставленные командованием задачи.

