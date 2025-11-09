Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:00, 9 ноября 2025Культура

Звезда «Цирка дю Солей» рассказал об участии в СВО

Акробат «Цирка дю Солей» пошел на СВО после завершения карьеры
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Акробат, который работал в легендарном «Цирке дю Солей», рассказал, как оказался в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова передают РИА Новости.

Военнослужащий ВС РФ на условиях анонимности сообщил, что пошел на СВО после того, как закончил свою карьеру.

«Изначально я был акробатом, сотрудничал с "Цирком дю Солей". Потом, после нескольких неудачных падений, завершил свою карьеру», — заявил акробат.

Боец также добавил, что профессиональные навыки помогают ему в его службе. Он сообщил, что навыки перемещения, скорость реакции и хорошая физическая форма позволяют ему проще выполнять поставленные командованием задачи.

Ранее стало известно, что ктеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по главным ролям во всенародно любимой картине «Приключения Электроника», рассказали о своем участии в специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор назвал масштабы энергетического коллапса на Украине

    Бывший игрок сборной России спрогнозировал точный счет в матче «Краснодара» с «Балтикой»

    В базу «Миротворца» внесли троих двухлетних детей

    Путин встретится с лидером постсоветской республики

    Звезда «Цирка дю Солей» рассказал об участии в СВО

    Генерал рассказал о планах армии России после взятия Красноармейска

    Задержан причастный к частичному обрушению многоквартирного дома в Тульской области

    Несколько районов Таганрога остались без электричества

    Тревел-блогерша рассказала об интересующих иностранцев вопросах о России

    В Германии выступили с призывом к Украине после коллапса энергетики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости