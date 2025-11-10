Культура
Беременная Муцениеце опровергла слухи о накладном животе

Беременная Муцениеце опровергла слухи о накладном животе кадрами в нижнем белье
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Беременная актриса Агата Муцениеце снялась в нижнем белье, тем самым опровергнув слухи о накладном животе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена на поздних сроках беременности. «Вдыхать эту жизнь каждую секунду, чувствовать себя любимой и красивой. Спасибо за все — жизнь!» — написала она.

Ранее сообщалось, что поклонников смутил живот беременной Агаты Муцениеце. Подписчики актрисы выразили мнение, что он выглядит как накладной.

