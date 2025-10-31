Культура
15:57, 31 октября 2025

Поклонников смутил живот беременной Муцениеце

Поклонники заподозрили, что беременная актриса Муцениеце носит накладной живот
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @agataagata

Поклонников смутил живот беременной актрисы Агаты Муцениеце. На это обратил внимание Telegram-канал «НеМалахов».

Подписчики артистки выразили мнение, что он выглядит как накладной. Муцениеце в ответ на это заявила, что восприняла замечания «как комплимент». «То есть я так хорошо выгляжу, что люди думают, что у меня накладной живот?» — сказала она.

Канал также опубликовал ролик, на котором актрисе поправляют укладку. На видео Муцениеце одета в голубые брюки и бежевую обтягивающую майку.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что не помогает сыну и дочери от российского актера Павла Прилучного с учебой. «Считаю, что это забота ребенка, точно не моя. Я ведь в свое время сама все делала, поэтому не проверяю», — рассказала артистка.

