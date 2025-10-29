Культура
15:32, 29 октября 2025Культура

Муцениеце отказалась помогать детям с учебой

Муцениеце заявила, что не будет помогать своим детям от Прилучного с учебой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Беременная актриса Агата Муцениеце заявила, что не помогает сыну и дочери от российского актера Павла Прилучного с учебой. Ее цитирует Super.ru.

«Считаю, что это забота ребенка, точно не моя. Я ведь в свое время сама все делала, поэтому не проверяю. Если попросят помочь с английским — помогу, а с математикой — тут точно нет», — рассказала артистка.

Ранее Агата Муцениеце предположила, что бывший президент США Джо Байден и гендиректор Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг могут быть рептилоидами.

