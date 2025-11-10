Более 1000 футболистов в Турции обвинили в незаконных ставках на матчи

В Турции рассмотрят дела 1024 футболистов по обвинениям в ставках на спорт

Дисциплинарный совет Федерации футбола Турции (TFF) привлек к ответственности 1024 футболиста по делу о незаконных ставках на матчи. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что в их число входят игроки 27 клубов Премьер-лиги, включая «Галатасарай», «Трабзонспор», «Бешикташ». Из-за этого матчи Второй и Третьей лиг были сдвинуты на две недели, в то время как игры Суперлиги и Первой лиги пройдут по расписанию.

Дела 47 футболистов, уличенных лишь в одном эпизоде ставок, будут рассмотрены после получения новых доказательств. Игроки подозреваются в игре на тотализаторе через нелегальные сайты.

1 ноября дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции назначил наказание судьям, уличенным в ставках на спорт. Под санкции попали 149 арбитров, обслуживающих матчи профессиональных команд. Они получили разные сроки дисквалификации — от 8 до 12 месяцев.