Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:43, 10 ноября 2025Спорт

Более 1000 футболистов в Турции обвинили в незаконных ставках на матчи

В Турции рассмотрят дела 1024 футболистов по обвинениям в ставках на спорт
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Дисциплинарный совет Федерации футбола Турции (TFF) привлек к ответственности 1024 футболиста по делу о незаконных ставках на матчи. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что в их число входят игроки 27 клубов Премьер-лиги, включая «Галатасарай», «Трабзонспор», «Бешикташ». Из-за этого матчи Второй и Третьей лиг были сдвинуты на две недели, в то время как игры Суперлиги и Первой лиги пройдут по расписанию.

Дела 47 футболистов, уличенных лишь в одном эпизоде ставок, будут рассмотрены после получения новых доказательств. Игроки подозреваются в игре на тотализаторе через нелегальные сайты.

1 ноября дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции назначил наказание судьям, уличенным в ставках на спорт. Под санкции попали 149 арбитров, обслуживающих матчи профессиональных команд. Они получили разные сроки дисквалификации — от 8 до 12 месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске

    В ВСУ сообщили о полном окружении подразделений в Красноармейске

    Бывшего бойца UFC нашли мертвым в тюрьме

    У российской границы заметили самолет-разведчик

    Раскрыто отношение украинцев к русскому языку

    Греф появился с умным кольцом на встрече с Путиным

    25-летняя жена 49-летнего российского миллиардера снялась в откровенном виде

    Активист Майдана обвинил украинцев в крахе страны

    На Западе возмутились одной деталью во время интервью Зеленского

    США смягчили санкции против Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости