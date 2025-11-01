Спорт
11:16, 1 ноября 2025

В Турции дисквалифицировали 149 футбольных судей за ставки на спорт

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: freepik / Freepik

Дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции назначил наказание судьям, уличенным в ставках на спорт. Об этом сообщает TRT Haber.

Под санкции попали 149 арбитров, обслуживающих матчи профессиональных команд. Они получили разные сроки дисквалификации — от 8 до 12 месяцев. Расследование в отношение трех судей элитного турецкого дивизиона продолжается.

Ранее стало известно о массовом увлечении турецких футбольных судей ставками на спорт. Уточнялось, что около 65 процентов рефери (371 человек) имеют аккаунты в букмекерских компаниях.

Правила Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещают судьям делать ставки. Нарушителям грозят санкции вплоть до пожизненной дисквалификации и уголовного преследования.

