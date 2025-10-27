Спорт
Стало известно о массовом увлечении турецких футбольных судей ставками на спорт

Daily Sabah: 65 процентов турецких футбольных судей имеют аккаунты у букмекеров
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: CARL RECINE / Reuters

Действующие турецкие футбольные арбитры массово увлекаются ставками на спорт. Об этом стало известно Daily Sabah, которая ознакомилась с результатами внутреннего расследования Турецкой футбольной федерации (ТФФ).

Выяснилось, что около 65 процентов рефери (371 человек) имеют аккаунты в букмекерских компаниях. При этом четверть турецких футбольных арбитров (152 человека) активно делают ставки на спортивные события.

«Мы полны решимости очистить наш футбол от любой тени коррупции. Исключений не будет», — заявил глава ТФФ Ибрагим Хаджиосманоглу. Он добавил, что в регулярной игре на тотализаторе уличены семь арбитров, обслуживающих матчи элитного турецкого дивизиона.

Правила Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещают судьям делать ставки. Нарушителям грозят санкции вплоть до пожизненной дисквалификации и уголовного преследования.

