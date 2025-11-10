Россия
Четыре вагона сошли с рельсов в российском регионе

В Ленинградской области четыре грузовых вагона с щебнем сошли с рельсов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Ленинградской области четыре грузовых вагона сошли с рельсов. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 10 ноября ночью на железнодорожной станции Янега произошел сход 4 грузовых вагонов с щебнем без опрокидывания», — говорится в сообщении.

Из-за ЧП на путях задержаны оказались пассажирский поезд Санкт-Петербург—Петрозаводск и тот же поезд в обратном направлении, а также 17 грузовых вагонов.

Ранее в Смоленской области грузовой поезд врезался в большегруз, выехавший на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся составом. В результате с рельсов сошли почти 20 вагонов.

